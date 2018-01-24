أرامكو السعودية تتطلع للتوسع في أميركا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر الأربعاء تطلع الشركة إلى التوسع في الولايات المتحدة، للاستفادة من التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

وقال الناصر في مقابلة مع وكالة رويترز: "نتطلع إلى فرص جديدة للأعمال في الولايات المتحدة، ومع خفض الضرائب سيكون الأمر أكثر ربحية... إنه جزء من استراتيجيتنا لتنمية أنشطة أعمالنا في أميركا".

وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن "إدارة ترامب تتخذ موقفا إيجابيا من قطاع الطاقة. ما دام ما يفعلونه يصب في مصلحة الجميع والاقتصاد الأميركي ينمو، فنحن سعداء".

وأعلنت السعودية خطة لطرح أقل من خمسة في المئة من أصول أرامكو للاكتتاب العام الذي يتوقع أن يكون أكبر عرض عام أولي في العالم.

وتشكل الخطة حجر أساس لبرنامج إصلاحي يشكل رؤية ولي العهد محمد بن سلمان لتقليل اعتماد المملكة على النفط في اقتصادها.

المصدر: رويترز