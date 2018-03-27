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الولايات المتحدة

أريزونا توقف تجارب أوبر على السيارات ذاتية القيادة

سيارة ذاتية القيادة

أوقف حاكم أريزونا دوغ دوسي تجارب شركة "أوبر" على السيارات ذاتية القيادة في شوارع الولاية، بعد أيام على مقتل امرأة في حادث تصادم مع إحدى تلك السيارات.

وقال دوسي في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين إن الولاية شجعت اختبار هذه التكنولوجيا إلا أن "السلامة العامة تأتي أولا".

وأضاف: "سنحاسب الشركات، وسننفذ القانون".

وصدمت سيارة ذاتية القيادة الأسبوع الماضي إيلاين هيرزبرغ (49 عاما) في مدينة تمبي بينما كانت تعبر الطريق خارج ممر للمشاة.

وقالت شركة أوبر من جانبها عقب الحادث إنها أوقفت التجارب على السيارات ذاتية القيادة في تمبي وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو وتورنتو.

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