قريبا في السعودية.. أوركسترا وطنية ودار أوبرا

أعلنت فرنسا الاثنين أنها ستساعد السعودية على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا للمرة الأولى في البلاد التي تشهد تغييرات اجتماعية جذرية منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منصبه العام الماضي.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين للصحافيين بعد توقيع اتفاقات مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس إن "اتفاقا وقع مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا".

وذكرت وسائل إعلام محلية سعودية أن مذكرات التفاهم الموقعة مع فرنسا تركز على مجالات الأدب والفن والموسيقى وصناعة الأفلام.

وبدء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين زيارة رسمية إلى فرنسا من المؤمل أن تشهد توقيع 18 اتفاقية بين الرياض وباريس في مجالات السياحة والطاقة والنقل، حسب ما أوردته صحيفة عكاظ.