البنتاغون: روسيا مسؤولة عن مجازر الأسد

قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة دانا وايت الخميس إن روسيا مسؤولة عن المجازر التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الغوطة الشرقية.
وأوضحت وايت في مؤتمر صحافي أن "الوضع في الغوطة الشرقية يعكس ما رأيناه في مناطق أخرى خلال الحرب الأهلية. روسيا توافق على وقف إطلاق النار لكنها تدعم نظاما يستمر في قصف المدنيين الأبرياء".
وتابعت أن "روسيا وسورية شركاء. روسيا تساعد نظام الأسد".
وأضافت وايت "نحث روسيا على إجبار نظام الأسد على وقف الوحشية تجاه المواطنين السوريين الأبرياء والسماح للمساعدات الضرورية بالوصول إلى أهل الغوطة الشرقية".
LIVE: @ChiefPentSpox Dana White briefs reporters @ the #Pentagon. https://t.co/2q0u72l4qJ— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) March 15, 2018
يذكر أن الهجمات التي تشنها القوات الحكومية في المنطقة القريبة من العاصمة دمشق منذ حوالي شهر أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 1100 مدني.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 400 ألف شخص محاصرون في الغوطة الشرقية ويعانون أوضاعا إنسانية صعبة.