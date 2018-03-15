البنتاغون: روسيا مسؤولة عن مجازر الأسد

قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة دانا وايت الخميس إن روسيا مسؤولة عن المجازر التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الغوطة الشرقية.

وأوضحت وايت في مؤتمر صحافي أن "الوضع في الغوطة الشرقية يعكس ما رأيناه في مناطق أخرى خلال الحرب الأهلية. روسيا توافق على وقف إطلاق النار لكنها تدعم نظاما يستمر في قصف المدنيين الأبرياء".

وتابعت أن "روسيا وسورية شركاء. روسيا تساعد نظام الأسد".

وأضافت وايت "نحث روسيا على إجبار نظام الأسد على وقف الوحشية تجاه المواطنين السوريين الأبرياء والسماح للمساعدات الضرورية بالوصول إلى أهل الغوطة الشرقية".

يذكر أن الهجمات التي تشنها القوات الحكومية في المنطقة القريبة من العاصمة دمشق منذ حوالي شهر أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 1100 مدني.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 400 ألف شخص محاصرون في الغوطة الشرقية ويعانون أوضاعا إنسانية صعبة.