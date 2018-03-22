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مصر

احتجاز علاء الأسواني.. 'هل يتحرك النائب العام؟'

علاء الأسواني

دان ناشطون احتجاز الأديب المصري علاء الأسواني في مطار القاهرة بعد عودته من رحلة عمل بالولايات المتحدة.

ونقلت الشبكة العربية لحقوق الإنسان الخميس عن الأسواني قوله إن السلطات قامت بتفتيش حقائبه بعد وصوله للمطار وصادرت رواية "الغريب" لألبير كامو وكتابا آخر كانا بحوزته.​

وطالبت الشبكة النائب العام المصري بوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات والممارسات البوليسية لوزارة الداخلية ضد المواطنين المصريين بمطار القاهرة".

واستنكر الناشط الحقوقي جمال عيد على تويتر الإجراءات التي تتخذها السلطات بحق الأسواني، ومن بينها إلغاء ندوته الأسبوعية ومنع طبع إحدى رواياته بمصر، وطالب النائب العام بالتحرك لوقف هذه الإجراءات.

وكان الأديب المصري في رحلة عمل بالولايات المتحدة ألقى خلالها محاضرات في جامعات برنستون ودارتموث ونيويورك.

وتعرض أكاديميون وكتاب وناشطون للتوقيف والتفتيش في مطار القاهرة سابقا.

وتم توقيف أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة الشهر الماضي عند عودته من بيروت ومصادرة كتب كانت بحوزته.

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