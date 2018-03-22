احتجاز علاء الأسواني.. 'هل يتحرك النائب العام؟'

دان ناشطون احتجاز الأديب المصري علاء الأسواني في مطار القاهرة بعد عودته من رحلة عمل بالولايات المتحدة.

ونقلت الشبكة العربية لحقوق الإنسان الخميس عن الأسواني قوله إن السلطات قامت بتفتيش حقائبه بعد وصوله للمطار وصادرت رواية "الغريب" لألبير كامو وكتابا آخر كانا بحوزته.​

خرجت من المطار بعد ساعتين و نصف من المضايقات التي لا علاقة لها بالإجراءات الأمنية. — علاء الأسواني (@AlaaAswany) March 21, 2018

وطالبت الشبكة النائب العام المصري بوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات والممارسات البوليسية لوزارة الداخلية ضد المواطنين المصريين بمطار القاهرة".

واستنكر الناشط الحقوقي جمال عيد على تويتر الإجراءات التي تتخذها السلطات بحق الأسواني، ومن بينها إلغاء ندوته الأسبوعية ومنع طبع إحدى رواياته بمصر، وطالب النائب العام بالتحرك لوقف هذه الإجراءات.

الأسواني أديب تفخر به أي دولة ، تتفق أو تختلف معه لكن لا تملك الا ان تحترمه، فرأيه من ضميره. ولانه ينتقد ، فقط ينتقد : يتم الغاء ندوته الاسبوعية + يمنع من طباعة روايته بمصر ، ثم يتم توقيفه بالمطار!

بئس الانظمة التي تفجر في خصومتها بهذا الشكل — Gamal Eid (@gamaleid) March 21, 2018

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النائب العام الذي أمر بمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي ، طبيعي انه علم وعرف باحتجاز علاء الاسواني لمدة ساعتين ونصف دون مبرر قانوني !!

القانون بيقول تتحرك النيابة العامة دون بلاغ ، فهل يتحرك النائب العام لوقف هذه الجرائم؟ — Gamal Eid (@gamaleid) March 21, 2018

وكان الأديب المصري في رحلة عمل بالولايات المتحدة ألقى خلالها محاضرات في جامعات برنستون ودارتموث ونيويورك.

وتعرض أكاديميون وكتاب وناشطون للتوقيف والتفتيش في مطار القاهرة سابقا.

وتم توقيف أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة الشهر الماضي عند عودته من بيروت ومصادرة كتب كانت بحوزته.