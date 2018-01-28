تحذيرات من استهداف ماكينات الصرف الآلي في أميركا

حذرت شركتان كبيرتان لتصنيع ماكينات الصرف الآلي من أن متسللين إلكترونيين يستهدفون السطو على ماكينات الصرف الآلي في الولايات المتحدة باستخدام جهاز يمكنهم من إخراج ما بداخلها من أوراق نقدية وهي وسيلة اختراق تعرف باسم "جاكبوتنغ".

ولم تحدد شركتا "ديبولد نيكدورف" و"إن سي آر كورب" أي ضحايا لتلك الهجمات ولم توضحا المبلغ المسروق.

ووردت تقارير عن هجمات من هذا النوع السبت في الموقع الإخباري الأمني "كريبس أون سكيوريتي" الذي قال إنها بدأت العام الماضي في المكسيك.

وتصاعدت هجمات "جاكبوتنغ" على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لكن لم يتضح حجم النقود المسروقة لأن الضحايا والشرطة نادرا ما يكشفون التفاصيل.

ويوقع المتسللون الذين يستخدمون هذه الوسيلة ماكينة الصرف الآلي في ما يشبه المصيدة للسطو على ما بها من نقود.

وقالت شركة "إن سي آر" في تحذير إن هذه الحالات تمثل الخسائر الأولى المؤكدة بأسلوب "جاكبوتنغ" في الولايات المتحدة.

وأضافت أن ماكيناتها لم تستُهدف في الهجمات الأخيرة لكن الأمر يظل مصدر قلق لقطاع الصرف الآلي بأكمله.

وجاء في التحذير "يتعين أن يتعامل جميع موزعي ماكينات الصرف الآلي مع هذا التحذير باعتباره نداء للعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ماكيناتهم من هذه الهجمات".

وكانت شركة روسية للأمن الإلكتروني ذكرت أن متسللين إلكترونيين هاجموا عن بعد ماكينات صرف آلي في أكثر من 12 دولة في أوروبا عام 2016. ووردت تقارير عن هجمات مماثلة في تايلاند وتايوان العام الماضي