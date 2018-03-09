محتجون يحتلون شرفة السفارة الإيرانية بلندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة أشخاص منهاضين للنظام في طهران تسللوا إلى مبنى السفارة الإيرانية في لندن عصر الجمعة.

وقال موقع "صوت أميركا" بالفارسية إن عناصر المجموعة هم من جماعة الشيرازي، وكانوا يحتجون على اعتقال إيران لرجل الدين الشيعي سيد حسين الشيرازي في مدينة قم قبل أيام.

گروهی از حامیان آیت الله حسین شیرازی در اعتراض به بازداشت پسر او توسط ایران در قم، به سفارت جمهوری اسلامی در لندن حمله کردند. پلیس لندن بعد از ساعتی آنها را بازداشت کرد. pic.twitter.com/FvjkJSITte — VOA Farsi (@VOAIran) March 9, 2018

وأوضحت الشرطة البريطانية أن الشبان تمكنوا من الوصول إلى شرفة السفارة من خارج المبنى.

وقالت وكالة أنباء فارس إنهم أنزلوا العلم الإيراني ورفعوا رايتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن طهران قدمت احتجاجا للحكومة البريطانية بسبب هذه الحادثة، فيما طالب نائب وزير الخارجية عباس عراقجي لندن بتوفير الحماية "التامة" لدبلوماسييها.

وكان العشرات من أهالي محافظة كربلاء قد تظاهروا الثلاثاء الماضي أمام مبنى القنصلية الإيرانية احتجاجا على اعتقال حسين الشيرازي، نجل المرجعية الشيعية حسين الحسيني الشيرازي.

وذكرت تقارير أن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت الشيرازي من أمام منزله، بسبب محاضرة دينية اعتقدت السلطات أنه قصد بها مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، عندما تحدث عن "الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام".