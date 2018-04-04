قرار نمساوي وشيك بشأن الحجاب

أعلنت الحكومة النمساوية الأربعاء نيتها فرض حظر على حجاب الرأس للبنات في الروضات والمدارس الابتدائية.

وقال وزير التربية هاينز فاسمان إن مسودة القانون ستكون جاهزة مع حلول الصيف، مضيفا أن هذه الخطوة ستكون "رمزية" بغض النظر عن التلميذات اللواتي سيتأثرن بهذا القانون.

وروّج لفكرة الحظر نهاية الأسبوع الماضي نائب المستشار النمساوي هاينز-كريستيان شتراخه من حزب الحرية اليميني المتطرف، والذي قال إن الفتيات "تحت سن الـ10 يجب حمايتهن" ليكون بمقدورهن "الاندماج والتطور بحرية".

وتلقت الفكرة دعما من المستشار سيباستيان كورتز من حزب الشعب (يمين الوسط)، إذ قال لإذاعة محلية "نريد أن تحظى كل الفتيات في النمسا بفرص متساوية".

ووصفت المتحدثة باسم الجالية الإسلامية في النمسا كارلا أمينة باغاجاتي، النقاش حول الحجاب بأنه "قضية هامشية" تم اعطاؤها اهتماما غير متكافئ.

وقالت انه يجب اشراك المدارس التي ستتأثر بهذه القضية في الحوار.

وكان النقاش حول مسألتي الهجرة والهوية محوريا في الحملات الانتخابية خلال انتخابات العام الماضي في النمسا التي أدت إلى فوز كورتز بالمستشارية بعد أن وافق على الدخول في ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف.

وتلقت النمسا بعد أزمة الهجرة عام 2015 أكثر من 150 ألفا من طلبات اللجوء، أي بنسبة اثنين في المئة من عدد سكانها البالغ 8.7 ملايين.