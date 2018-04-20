وفاة منسق الموسيقى العالمي أفيتشي في عمان

أعلنت مديرة أعمال منسق الموسيقى ومنتج الأسطوانات السويدي أفيتشي، المعروف بموسيقى الرقص الإلكترونية، العثور عليه ميتا الجمعة في العاصمة العمانية مسقط.

أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم برغلينغ، كان يبلغ من العمر 28 عاما.

وقالت المتحدثة باسمه ديانا بارون في بيان الجمعة "ببالغ الأسى نعلن أننا فقدنا تيم برغلينغ المعروف أيضا باسم أفيتشي. عثر عليه ميتا في مسقط بعمان بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، الموافق 20 من نيسان/أبريل".

وقالت بارون إنه لن يتم إصدار بيانات أخرى، من دون أن تكشف عن سبب الوفاة.

لكن أفيتشي الذي حاز شهرة واسعة بأغنيات حققت نجاحا كبيرا مثل "وايك مي أب" و"هاي بروذر" عام 2016 كان قد أعلن أنه تقاعد من الجولات الموسيقية وقال فيما بعد لمجلة "بيلبورد" إنه اتخذ القرار لأسباب صحية.

وقال وقتها للمجلة "أنا شخص أميل للانطواء بشكل عام. كان الأمر بالنسبة لي صعبا على الدوام. ربما استقبلت طاقة سلبية أكثر من اللازم".

لكنه لم يتوقف بعد ذلك عن إنتاج الموسيقى وأصدر ألبوما يضم ست أغنيات في آب/أغسطس 2017.

وحصل أفيتشي على العدد من الجوائز في مجال الموسيقى من مؤسسات أميركية وأوروبية.