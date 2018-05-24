رغم توضيح السفارة.. الأزهر يعلق على صورة للسفير الأميركي بالقدس

دان الأزهر في مصر صورة مركبة لمدينة القدس يظهر فيها الهيكل اليهودي في مكان المسجد الأقصى وقبة الصخرة وسلمت إلى السفير الأميركي في إسرائيل.

ووصف الأزهر في بيان ليل الأربعاء الخميس تسلم السفير ديفيد فريدمان للصورة بـ "التصرف غير المسؤول"، وعده "استفزازا " لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم".

وكانت السفارة الأميركية التي افتتحت قبل أيام في القدس أعلنت الأربعاء أن فريدمان "خدع".

وأضافت أن فريدمان "لم يكن على دراية بالصورة التي دفعت أمامه عندما التقطت له الصورة"، مضيفة "لقد شعر السفير بخيبة أمل عميقة لمحاولة استغلال زيارته إلى بني براك (شرق مدينة تل أبيب) لإثارة الجدل".

وأكدت السفارة الأميركية أن "السياسة الأميركية واضحة تماما: نحن ندعم الوضع القائم"، مشيرة إلى أنها طالبت باعتذار رسمي من جمعية "أخياه" (الأخوة) التي قدم مسؤول عنها الصورة إلى فريدمان.

والحرم القدسي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين لدى المسلمين، ويتوسط مدينة القدس القديمة.