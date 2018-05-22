تقرير: داعش يستخدم بودرة الأطفال لتمويل عملياته

قالت منظمة غلوبال ويتنس الثلاثاء إن تنظيم داعش يجني مئات الآلاف من الدولارات سنويا من التنقيب عن معدن التالك الذي يستخدم كمسحوق في بودرة الأطفال.

وأشار تقرير للمنظمة غير الحكومية إلى أن التنظيم في أفغانستان قام بتصدير حوالي 500 طن من هذا المعدن بشكل غير شرعي.

وذكر أن كل هذه الكمية تقريبا تم تهريبها إلى باكستان حيث تتم إعادة تصدير غالبيتها مرة أخرى.

وقال التقرير إن داعش يحارب من أجل السيطرة على المناجم في ولاية ننغرهار على الحدود مع باكستان والتي تحتوي احتياطات كبيرة من التالك ومعادن أخرى مثل الكروم والرخام.

وتقع ننغرهار على الطرق الرئيسية المستخدمة لتهريب المخدرات وغيرها من السلع.

ويستخدم التالك أيضا في العديد من الصناعات مثل الورق والبلاستيك والدهان والمطاط والمواد الغذائية والصيدلانية ومواد التجميل.