تفجيرات بغداد.. غضب في الداخل وتضامن في الخارج

انتقادات شديدة اللهجة للحكومة العراقية وجهها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، في أعقاب تفجير انتحاري بقلب العاصمة بغداد.

المنتقدون ألقوا باللوم على المشهد السياسي العراقي، بعدما أودى تفجير مزدوج في ساحة الطيران الاثنين بـ26 شخصا في الموقع الذي يؤمه عادة الباحثون عن عمل بالأجرة اليومية في مجال الخدمات أو البناء.​

إنفجار #ساحة_الطيران لكل من لا يعرف ما هذه المنطقة والانفجار الذي وقع بها بالتحديد؟، هذه المنطقة تعتبر كمركز او تجمع للأيدي العاملة، يجلسون بإنتظار من يأتي ليقوم بتشغليهم بمقابل يومي رخيص من أجل لقمة العيش!، يجلسون لساعات وإحتمال كبير جداً أن يمر يومهم دون عمل!، قُتلوا اليوم!! — 🦅ܠܝܢܐ ܟܠܕܐܝܐ🤝 (@Lina_Chaldean) January 15, 2018

وتناقل مدونون عراقيون صورا ومقاطع فيديو للانفجار، تظهر الساحة المزدحمة عادة وقد امتلأت بالدخان والغبار والناس الذين يحاولون الهروب ركضا من موقع التفجير.​

كما تبادل بعضهم صورا لعدد من القتلى من الشخصيات معروفة بالنسبة لرواد الساحة، أحدهم اسمه (بشار) وهو بائع شاي، والآخر عامل نظافة قال المدونون إنه قتل في التفجير، وتناقلوا صورا له.​

#ساحة_الطيران

الف رحمه على روحك بشار

اليوم استشهد بالانفجار مال ساحة الطيران

بشار لدية 5 ابناء

عساها بالسياسيين والمعممين ولا بيك

الله يرحمة ويرحم بناتة من بعده

الله يهلك شكو سياسي ونائب وشكو حزب بالعراق

عساها بعوائلكم يا دواعش الخضراء

دم بشار برگبتكم 😢😢 pic.twitter.com/sb8miR9eTA — Haydar_𒄩 𒀉 𒅈 🇮🇶 (@HaydarAlmudafar) January 15, 2018

وربط بعض المدونين بين التفجير وبين الانتخابات البرلمانية المقبلة.​

#ساحة_الطيران .. انتقم لهم ياجبار ..

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تزامن التفجيرات مع الانتخابات يترك علامة استفهام كبيرة!

عقليات التصفيات الجسدية وتشويه مرحلة الخصم بالدم ولى زمنها.. على العراقيين أن ينتقوا قائدهم بعناية وحذر ..لعله يمهد الطريق لعراق جديد..

اللهم لطفك بالعراق يارب لانرجو سواك.. — غــزوان منــعم🇮🇶 (@Gazwan_Munim) January 15, 2018

التفجير الأول من نوعه في بغداد بعد إعلان النصر على داعش أثار موجة من التضامن الدولي مع العراق. كل من الأمم المتحدة، وأميركا، وألمانيا ودول أوربية أخرى، بالإضافة إلى السعودية ومصر والجامعة العربية والكويت وعدد من دول الإقليم، أعربت عن التضامن مع العراق والمواساة لضحايا التفجير.​

القيادة تعزي الرئيس العراقي في ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع في #بغداد pic.twitter.com/BTRpxM83lD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 15, 2018

ووصفت السفارة الأميركية لدى بغداد الهجوم بـ"الوحشي" وقالت إنه "تذكير مؤسف بأن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا حتى بعد تحرير أراضي العراق من داعش".​

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