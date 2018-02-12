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العراق

معلومات جديدة عن مكان اختباء البغدادي

قوات عراقية قرب الحدود مع سورية

أفاد مسؤولون أميركيون بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي تعرض لإصابات خلال ضربات جوية قرب الرقة السورية في أيار/ مايو الماضي.

وجاءت الإصابة في وقت كانت الهزيمة تلو الأخرى تلحق بالتنظيم في العراق وسورية.

وحسب المسؤولين الذين تحدثوا لـCNN، فإن إصابة البغدادي لم تكن حرجة، لكنها اضطرته إلى التخلي عن قيادة التنظيم لعدة أشهر.

ورجح هؤلاء أن البغدادي يختبئ في منطقة الجزيرة السورية القريبة من الحدود مع العراق، حيث لا يزال لداعش بعض الجيوب في الصحراء المتباعدة الأطراف.

وتأتي هذه الأنباء بعد تصريحات لمسؤول عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب قال فيها إن البغدادي يعاني من جروح وكسور خطيرة منعته من المشي.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الحكومية عن هذا المسؤول القول إن المصادر "المتغلغلة في جسد الكيان الإرهابي" تشير إلى أن البغدادي يختبئ في منطقة الجزيرة السورية، وأنه يعاني وضعا نفسيا متدهورا.

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