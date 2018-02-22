وفاة نشطاء بحرينيين هاربين في 'ظروف غامضة'

قال نشطاء إن ثلاثة يشتبه في أنهم نشطاء بحرينيون مطلوبون في اتهامات بالإرهاب، توفوا في البحر في ظروف غامضة هذا الشهر واختفى واحد بعد فرارهم فيما يبدو من البلاد على زورق متجهين إلى إيران، وفقا لما نقلته وكالة رويترز الخميس.

وتلقي الواقعة الضوء على صلات يقال إنها تربط بين فصيل صغير مسلح من المعارضة الشيعية في البحرين وبين إيران التي تتهمها السلطات في المملكة الخليجية بالمساعدة في شن هجمات على شرطتها.

وتفيد ملفات الأمن البحريني عن الرجال الذين فقدوا في البحر والتي اطلعت عليها رويترز، بأن جميعهم أدينوا غيابيا في اتهامات بمهاجمة الشرطة والمشاركة في أعمال شغب وكانوا هاربين داخل البحرين.

وأحدهم واسمه ميثم علي إبراهيم مطلوب في اتهام بقتل ضابط شرطة بقنبلة حارقة في نيسان/أبريل الماضي.

ونفى حرس السواحل البحريني أي علم له بالواقعة، ولم ترد السلطات الإيرانية على طلب للتعليق. وتنفي طهران تقديم أي دعم للمعارضين في البحرين.

وقمعت البحرين بمساعدة من دول خليجية مجاورة، احتجاجات اندلعت في عام 2011 طالبت بالديموقراطية في المملكة وقادتها بالأساس الأغلبية الشيعية في البلاد.

وأغلقت المنامة أحزاب المعارضة الرئيسية وسجنت منشقين بارزين أو جردتهم من الجنسية ووضعت الزعيم الروحي للشيعة في البلاد قيد الإقامة الجبرية.

المصدر: رويترز