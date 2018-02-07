البحرين تعتقل 'مفجري أنابيب النفط'

قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها اعتقلت أربعة أعضاء في خلية تقف وراء هجوم على خط لأنابيب النفط، مضيفة أن اثنين منهم تلقوا تدريبا في إيران، حسب بيان الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين "شرعوا فور عودتهم من إيران بالتخطيط والإعداد وتفجير أنبوب النفط ... بالإضافة إلى الإعداد والتنفيذ لسلسلة من الأعمال الإرهابية، حيث قاموا بمعاينة موقع أنبوب النفط، ومن ثم تفجيره عن بعد".

وأضافت أن السلطات تبحث عن ثلاثة آخرين شاركوا في "التمويل والتخطيط لتنفيذ هذا العمل الإرهابي"، وأن اثنين منهم يعيشان في إيران.

وتسبب الانفجار الذي وقع في 10 من تشرين الثاني/نوفمبر في اندلاع حريق بخط الأنابيب الرئيسي بالبحرين بالقرب من قرية بوري الواقعة على بعد 15 كيلومترا من العاصمة المنامة، مما أدى إلى إجلاء السكان.

والبحرين التي تحكمها سلاسة سنية شهدت لسنوات احتجاجات نظمها أفراد من الشيعة الذين يطالبون بدور أكبر في إدارة المملكة.

وتنفي إيران بشكل متكرر ضلوعها في دعم أعمال عنف بالبحرين.