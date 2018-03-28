البحرين: توصية بإلغاء قانون يعفي المغتصب

أوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البحريني مطلع الأسبوع الحالي بالموافقة على إلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976، والتي تعفي من أقدم على الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته.

وتنص المادة (353) من قانون العقوبات البحريني على أنه "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة (وهي جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض)، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".

ومنذ مدة، تواجه دول عربية عدة، ضمنها البحرين، انتقادات حول القانون، حيث طالبت منظمات حقوقية عالمية عدة بإلغاء القانون الذي يعفي المغتصب من عقوبته.