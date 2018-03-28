البحرين: توصية بإلغاء قانون يعفي المغتصب

أوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البحريني مطلع الأسبوع الحالي بالموافقة على إلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976، والتي تعفي من أقدم على الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته.
وتنص المادة (353) من قانون العقوبات البحريني على أنه "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة (وهي جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض)، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".
ومنذ مدة، تواجه دول عربية عدة، ضمنها البحرين، انتقادات حول القانون، حيث طالبت منظمات حقوقية عالمية عدة بإلغاء القانون الذي يعفي المغتصب من عقوبته.
وبحسب هذا المغرد، فإن استمرار سريان القانون سيكون استمرارا للحكم بالإعدام على ضحايا الاغتصاب.
وعبر مغردون عن بهجتهم ببوادر إلغاء القانون تماما في وطنهم.
وشملت بهجة الخطوة البحرينية الأخيرة نساء في دول عربية أخرى، شاركن تهانيهن مع شقيقاتهن في البحرين.
وكانت دول عربية قد ألغت فعلا قوانين تعفي المغتصب من العقوبة حال زواجه من ضحية، أتت مصر في مقدمتها بإلغائها المبكر نسبيا للقانون منذ عام 1999، عندما صوتت النسبة الأكبر في البرلمان على إلغاء المادة (291) من قانون العقوبات الذي يعفي "الخاطف" بغرض الاغتصاب من العقوبة إذا تزوج من الضحية.
وفي عام 2014 ألغت المغرب الفقرة الثانية من القانون (475)، ما سيغلظ العقوبات على المغتصب.
ولحقت تونس بالركب في تموز/يوليو 2017، عندما صوت برلمانها على تغليظ العقوبات بحق المغتصب.
وفي الأردن كذلك تم إلغاء قانون (308) الذي يعفي المغتصب من جريمته في آب/أغسطس 2017. ثم لبنان في الشهر ذاته بإلغاء المادة (522) من قانون العقوبات الخاص بها.
ولا تزال دول عربية على قائمة الانتظار لإلغاء قوانينها التي تصب حتى اليوم في مصلحة مرتكب الجريمة، وتعاقب الضحية.