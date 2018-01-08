البحرين ترفع أسعار البنزين

قررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين الاثنين رفع أسعار البنزين "لجعلها أكثر اقترابا من المستويات الدولية"، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وبهذا القرار ارتفع سعر البنزين 91 إلى 140 فلسا للتر الواحد (37 سنتا أميركيا)، بعد أن كان يباع في السابق بــ 125 فلسا، في حين زاد سعر البنزين فئة 92 إلى 200 فلس للتر بدلا من 160 فلسا.

وقال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة إن أسعار المشتقات النفطية في المملكة ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين، بالرغم من ارتفاعها في الأسواق العالمية.

وأضاف أن عددا من الدول الخليجية اعتمدت إتباع آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية.

وتتعرض ميزانية البحرين لضغوط شديدة من تكلفة الدعم الذي يبقي أسعار الوقود منخفضة.

وبلغ مستوى الدعم الحكومي لوقود الجازولين الجيد والممتاز سنة 2017 ما يقارب 41 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 أكثر من 66 مليون دينار، بحسب وكالة انباء البحرين.

وكانت السعودية والإمارات قد رفعتا أسعار البنزين بداية من كانون الثاني/يناير.