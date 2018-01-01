البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى إيران 'نهائيا'

دعت البحرين، الاثنين، مواطنيها لعدم السفر "نهائيا وتحت أي ظرف" لإيران بسبب "الاضطرابات الواسعة وأعمال العنف" في البلد الإسلامي ذي الغالبية الشيعية.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية أيضاً، مواطنيها الموجودين في إيران بمغادرتها فورا "مع توخي أٌقصى درجات الحذر والحيطة".​

وزارة الخارجية تدعو المواطنين لعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية pic.twitter.com/8wRTI7BHlw — وزارة الخارجية (@bahdiplomatic) January 1, 2018

وحذرت المملكة الخليجية الغنية بالنفط مواطنيها، في بيان، من "اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة" في إيران، تتخللها "أعمال عنف بالغة الخطورة".

ويسافر المسلمون الشيعة البحرينيون إلى إيران بشكل عام لأسباب دينية.

والعلاقات بين البحرين وإيران متوترة بسبب اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية.

والبحرين هي أول دول خليجية توجه تحذيرا من السفر إلى إيران حيث قتل 12 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في مدينة مشهد الخميس قبل أن تنتقل لمدن أخرى.