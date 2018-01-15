النقض البحرينية تؤيد حكما على نبيل رجب

قال مصدر قضائي إن محكمة النقض البحرينية أيدت الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة عامين إثر إدانته بسبب تصريحات لوسائل الإعلام تنتقد السلطات في المنامة.

وقرار محكمة النقض هذا غير قابل للطعن.

وكان رجب قد أدين في تموز/يوليو بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية.

وقد طعن رجب في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أن تؤيده محكمة النقض الاثنين.

ويواجه رجب عقوبة السجن لمدة 15 عاما في قضية أخرى تتعلق بتغريدات قد يكون انتقد فيها السعودية وحلفاءها وبينها البحرين، لدورها في حرب اليمن.

وتطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإفراج عن رجب المعارض الذي قضى أربعة من أعوامه الستة الأخيرة في السجن.

وتشهد البحرين تظاهرات متفرقة منذ حركة الاحتجاج التي قادها الشيعة عام 2011.

وتنفي السلطات التمييز ضد الشيعة وتتهم إيران بشكل منتظم بالتدخل في شؤون المملكة، الأمر الذي تنفيه طهران.