البحرين.. أحكام بحق شيعة

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 مواطنا من الطائفة الشيعية، بعد أن أدانتهم بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة.

وتضمن القرار أحكام سجن على هؤلاء، تراوحت بين المؤبد وثلاثة أعوام.

وكانت السلطات البحرينية قد قررت الأربعاء إحالة سبعة مواطنين من الشيعة إلى المحاكمة بتهمة "تفجير أنبوب نفط يربط البحرين والسعودية" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في أيار/مايو المقبل.

وكانت المنامة قد اتهمت إيران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد المملكة بالنفط السعودي بشكل مؤقت، الأمر الذي نفته طهران.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت احكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت احكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين.

وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.