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حريات وحقوق إنسان

نقل ناشطة بحرينية مضربة عن الطعام إلى المستشفى

هاجر منصور حسن وابنها (صورة من تويتر لمعهد البحرين للحقوق والديموقراطية)- أرشيف

قالت عائلة الناشطة البحرينية هاجر منصور حسن (49 عاما) التي تقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات، إنها نقلت إلى المستشفى الخميس.

وجاء ذلك بعد أيام من بدء إضرابها الثاني عن الطعام احتجاجا على "سوء معاملة السجناء".

وقال زوج ابنتها سيد أحمد الوداعي إن مستوى السكر في دمها تدنى، بعد ثلاثة أيام من الإضراب في سجن مدينة عيسى للنساء.

وكان قد حكم علي الناشطة بالسجن ثلاث سنوات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع ابنها البالغ من العمر 18 عاما، بتهمة "زرع أجهزة متفجرة زائفة بنية نشر الخوف والرعب".

ونددت منظمات حقوقية بالمحاكمة، منها هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أن "استهداف أفراد العائلة لإسكات الناشطين هو عقاب جماعي".

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "انتقامي" بسبب عمل زوج ابنتها في "معهد البحرين للحقوق والديموقراطية" ومقره لندن.

المصدر: أ ف ب

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