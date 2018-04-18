شهدت تنصيب اثنين من عائلتها.. وفاة باربرا بوش

توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن عن عمر 92 عاما الثلاثاء، حسبما أعلنت العائلة.

وتوفيت السيدة الأولى السابقة في منزلها بمدينة هوستن في ولاية تكساس.

وكانت قد أجرت العديد من الفحوصات الطبية بسبب إصابتها بمرض فشل القلب الاحتقاني والانسداد الرئوي المزمن.

والسيدة الأولى السابقة المتوفاة هي الأميركية الوحيدة التي شهدت تنصيب زوجها وابنها لرئاسة البلاد.

وكانت باربرا بوش السيدة الأولى من 1989 إلى 1993. وتولى ابنها جورج بوش الرئاسة من 2001 إلى 2009.