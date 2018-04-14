مليون نحلة غاضبة تغزو منطقة في تكساس

هجوم من نوع خاص تعرض له سكان منطقة في مدينة إلبساو بولاية تكساس، فحوالي مليون نحلة غزت المنطقة قبل أيام ما أثار ذعر الأهالي.

أصحاب المكان الذي انطلق منه هجوم النحل قالوا إنه موجود هناك منذ حوالي ثلاث سنوات، لكنه أصبح عدوانيا، والآن يشعر السكان بالقلق، خاصة على أولادهم الذين يمرون يوميا بالقرب من المنزل.

يوم الثلاثاء الماضي، استدعي فريق للتعامل مع النحل الغاضب. ذهب بيونغ ليفينغستون وفريقه للمكان في محاولة لنقل خلية النحل، لكن النحل أبى ذلك.

مقطع فيديو للفريق الذي استدعي للمكان:

Bee Extractor has a difficult time removing about a Million Killer Bees from Home in the Eastside pic.twitter.com/srcsiP8k0t — KFOX14 Photogs (@KFOX14Photogs) April 10, 2018

وقال مصور يدعى رودي رييس كان يسجل مقطع فيديو في المكان إنه تعرض للدغ ثماني مرات من النحل الغاضب، وذكر​ أنه صعد إلى سقف المنزل، وبمجرد فتحه، كان المشهد أشبه بـ"فلم رعب"، عندما رأى "هذا السرب من النحل يخرج في سحابة سوداء". وفي غضون ثوان معدودة، بدأ المصور dتعرض للدغ في عينيه ورأسه، حتى إنه عندما عاد إلى سيارته، كان بصحبته عدد من النحل.

ليفينغستون الذي استدعي للمنزل قال إن النحل كان أكثر عدوانية بنحو 20 إلى 30 مرة من النحل في الظروف العادية، وقد تعرض هو وفريق العمل للدغ رغم ارتدائهم الملابس التي تقيهم ذلك.

أغلقت بلدية المدينة الشارع من أجل سلامة المواطنين، لكنها أكدت لمالك المنزل أنه المسؤول عن نقل أو إبادة النحل الغاضب.