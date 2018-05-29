قتلى بإطلاق نار في بلجيكا

قالت النيابة البلجيكية الثلاثاء إن شرطيين وشخصا ثالثا قتلوا عندما فتح مسلح النار في مدينة لييج شرق بلجيكا.

وحسب السلطات، فإن عناصر من الشرطة ردت على مطلق النار فقتلته. ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الحادث أو دوافعه، لكن السلطات تشتبه في أن الحادث له صبغة إرهابية.

وكانت وسائل إعلام بلجيكية عدة قد أشارت في وقت سابق إلى مقتل أحد المارة خلال تبادل إطلاق النار.

وأفادت المتحدثة باسم النيابة كاترين كولينيون بأن شخصين أصيبا في الحادث، مشددة على أن ملابسات إطلاق النار لا تزال "غامضة"، بينما قالت شرطة المدينة على فيسبوك إنه حصل "احتجاز رهائن".