بلجيكا توجه اتهاما لسفيان عياري في هجمات 2016

أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة توجيه اتهام إلى التونسي سفيان عياري في إطار التحقيق في اعتداءات 22 آذار/مارس 2016 في بروكسل علما بأنه شريك صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في القضية.

والعياري متهم أيضا في إطار اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

وأوقف عياري في 18 آذار/مارس 2016 في بروكسل مع عبد السلام ووجهت إليه الخميس تهمة "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية" وفق ما أفادت النيابة في بيان.

وعياري مسجون في بلجيكا وأدين في نيسان/ابريل بالسجن 20 عاما لمشاركته في إطلاق النار على الشرطة في 15 آذار/مارس 2016 في بروكسل.

