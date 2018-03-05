بنتلي تكشف عن سيارة هجينة قابلة للشحن

كشفت شركة "بنتلي" البريطانية لصناعة السيارات عن نسخة قابلة للشحن من سيارة "بنتايغا" التي تستخدم وقودا هجينا من البنزين والكهرباء، حسب بيان للشركة.

وقالت الشركة، المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، إنها ستطرح هذا الطراز المعدل من "بنتايغا" للبيع في النصف الثاني من العام الجاري في أسواق محددة.​

وأضافت أنها تعتزم تقديم نسخا قابلة للشحن من مختلف سياراتها، غير أنها لم تحدد جدولا زمنيا لهذا التطوير.

وطورت "بنتلي" تكنولوجيا الشحن الخاصة بها بالتعاون مع شركة "فيليب ستارك"، ويمكن للسيارة الجديدة أن تسير بالكهرباء فقط مسافة 31 ميلا، حسب ما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية.