وسائل إعلام: ولي العهد السعودي يلتقي يهودا أميركيين

أفاد موقع Jewish Insider الإخباري الأميركي وصحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيلتقي مع قادة يهود أميركيين في نيويورك، في إطار جولته المستمرة في الولايات المتحدة.

وسيركز اللقاء على إيران وعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى جانب موقف المملكة من معاداة السامية. ومن المقرر أن يعقد اللقاء الثلاثاء.

وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مشاركته في ندوة في معهد بروكينغز في واشنطن، بأن "المصالح المشتركة" بين إسرائيل والمملكة حول إيران "لا يعني أن تكون هناك علاقات دبلوماسية" بين البلدين، مشيرا إلى أن الرياض تفضل أن تطبع العلاقات رسميا مع إسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وليس قبله.

وكان بن سلمان الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قد التقى الرئيس دونالد ترامب وعقد محادثات مع مستشاره لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي إلى المنطقة جيسون غرينبلات.

وخلال زيارته لواشنطن أيضا، كان لولي العهد السعودي لقاءات مع ممثلين عن عدد من أبرز مؤسسات الأبحاث الأميركية.