مصادر: مجموعة بن لادن ستغير اسمها

ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة بن لادن السعودية ستغير اسمها وتقلص حجمها بعد أن انتزعت الحكومة السيطرة الإدارية على شركة الإنشاءات العملاقة من أفراد في العائلة شملتهم حملة على الفساد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مشاركة في العملية أو أُخطرت بها، أن إعادة الهيكلة تستهدف تسريح المئات وتبسيط العمليات في المجموعة وتأسيس شركة قابضة جديدة باسم جديد لم يكشف عنه.

وتخضع مجموعة بن لادن لعملية تحول بعد احتجاز عدد من أفراد عائلة بن لادن المالكة للشركة في تشرين ثاني/نوفمبر في إطار حملة على الفساد شملت مئات من رجال الأعمال والمسؤولين.

وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد توصلهم إلى تسويات مع الحكومة.

وعلى الرغم من أن أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة الذي قتلته القوات الأميركية في 2011، ينتمي للعائلة نفسها، إلا أن الشركة قطعت صلتها به.