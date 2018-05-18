انخفاض ملحوظ في معدل الإنجاب

انخفض معدل المواليد الجدد في الولايات المتحدة خلال عام 2017 للمرة الأولى خلال العقود الثلاثة الماضية، ليبلغ 60.2 لكل 1000 امرأة في سن الحمل.

وولد في أميركا خلال العام الماضي 3,853,472 ملايين طفل فقط، بانخفاض بلغ نحو 92 ألف طفل مقارنة بـ 2016، حسب تقرير المركز الوطني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويرى التقرير أن هذه التغيرات في الأجيال يمكن أن تفاقم مشكلة معدلات انخفاض الولادة، عازيا السبب (جزئيا) إلى تأجيل النساء للزواج لصالح حياتهن المهنية والانتظار لإنجاب أطفال في وقت متأخر من حياتهن. وقد لا ينجبن على الإطلاق، وأيضا إلى التغير وموجات الهجرة.

وحسب الأرقام المعلنة، فإن معدل الإنجاب للنساء بين 14 و44 عاما شهد انخفاضا بلغ ثلاثة في المئة بشكل عام، بينما ارتفع معدل الإنجاب لدى النساء في الأربعينات من أعمارهن بنسبة اثنين في المئة.

وانخفضت نسبة الإنجاب بين المراهقات (بين سن 15 و 19) بشكل كبير في 2017، فبلغ معدل الانخفاض سبعة في المئة، أي 18.8 ولادة لكل 1000 مراهقة.