لماذا علق تويتر حساب بتكوين ثم فعله من جديد؟

علق تويتر قبل يومين حساب Bitcoin@ الخاص بالعملة الرقمية المشفرة بتكوين والذي يديره مستخدم مجهول الهوية.

جاء ذلك بعد استحواذ مستخدم قال إنه تركي على الحساب لفترة وجيزة نهاية الأسبوع الماضي، وبعده مستخدم قال إنه روسي، قبل أن يعود إلى صاحبه الأصلي ظهر الاثنين.

وإثر ورود شكوك حول طبيعة ما حصل للحساب، قال متحدث باسم تويتر "لا نعلق على الحسابات الفردية لذا ليس لدينا ما نشاركه".

ولكن صاحب Bitcoin@ رفض ذلك وكتب "أريد معرفة سبب إعطاء حسابي لشخص آخر وكيف فقدت 750 ألفا من المتابعين بعد إعادته إلي".

وكان لحساب Bitcoin@ أكثر من 821 ألف متابع عندما تم تعليقه. وفيما اختفى المتابعون، يبدو أن تويتر يعمل على إعادتهم شيئا فشيئا.

وأثار التعليق الغامض للحساب نظريات مؤامرة في صفوف المهتمين ببتكوين. وهناك من قال إن منافس Bitcoin@ والذي كان جزءا منه Bitcoin Cash أو Bitcoin Core ربما وراء التعليق، مرجحين أن متابعين له ربما قاموا بالإبلاغ عن رسائل غير مرغوب بها (spam) مصدرها Bitcoin@ ما أدى إلى اتخاذ تويتر إجراء ضده.

وهناك من ذهب إلى اتهام تويتر بتعليق الحساب لأن الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي مؤيد لـBitcoin Core واستثمر 2.5 مليون دولار في شركة Lightning Labs التابعة لـ Bitcoin Core.