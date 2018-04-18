انقطاع التيار الكهربائي عن بورتو ريكو

انقطع التيار الكهربائي عن عموم بورتو ريكو، التابعة للولايات المتحدة، التي كانت قد تعرضت لإعصار قبل حوالي سبعة أشهر أدى إلى تضرر البنية التحتية بها بشكل كبير.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة الأسباب، فيما توقع مسؤولون أن تستغرق عملية استعادة التيار الكهربائي ما بين 24 إلى 36 ساعة.

وكان الإعصار "ماريا" قد ضرب بورتو ريكو الصيف الماضي، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدة مناطق، ولا يزال هناك حوالي 40 ألف شخص يعانون من عدم سير الخدمة بشكل طبيعي.

وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها انقطاع للخدمة في عموم الجزيرة، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقد خصص قانون الموازنة الفدرالية الذي أقره الكونغرس ووافق عليه الرئيس دونالد ترامب أموالا للمناطق التي تضررت من الأعاصير الصيف الماضي، ومن بينها بورتو ريكو.