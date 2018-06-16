قتلى في هجوم استهدف حشدا لطالبان ومدنيين بأفغانستان

فجر انتحاري نفسه في حشد يضم عناصر من طالبان وقوات الأمن ومدنيين كانوا يحتفلون بوقف غير مسبوق لإطلاق النار في أفغانستان السبت ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال الناطق باسم محافظ ولاية ننغرهار آية الله خوجياني إن 16 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع في منطقة رودات في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

ودخل عشرات من مقاتلي طالبان العزل مدنا أفغانية السبت للاحتفال بوقف إطلاق نار لم يسبق له مثيل.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت من جانب واحد تمديد وقف لإطلاق النار مدته أسبوع مع حركة طالبان مع استمرار صمود هدنة عيد الفطر.

ودعا غني في خطاب متلفز الحركة إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته من جهتها لمدة ثلاثة أيام وتنقضي مدته الأحد.