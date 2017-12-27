روسيا.. جرحى في انفجار بسان بطرسبورغ

أعلنت الشرطة الروسية وقوع إصابات جراء انفجار هز الأربعاء متجرا في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب البلاد.

وذكرت لجنة التحقيق التي شكلت لمعرفة ملابسات الانفجار أنه ناجم عن "عبوة ناسفة محلية الصنع".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو إن العبوة كانت تحتوي على 200 غرام من مادة تي أن تي.

ولم تستبعد المتحدثة "جميع الفرضيات"، وأكدت أن التحقيق سيبقى حول "محاولة قتل".

وأفادت الشرطة في بيان بأن انفجارا وقع حوالي الساعة السادسة والنصف مساء في سوبر ماركت على جادة كوندراتيف، مشيرة إلى وقوع "عدد من الجرحى وفقا لتقارير أولية".

وأشارت لجنة التحقيق إلى نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى، فيما تحدثت تقارير غير مؤكدة عن إصابة 10 آخرين.

المصدر: وكالات