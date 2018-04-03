ضحية جديدة لـ 'الحوت الأزرق' في مصر

حصدت لعبة "الحوت الأزرق" الإلكترونية ضحية جديدة في مصر، بعدما عثر الاثنين على جثة نجل برلماني سابق في مدينة المحلة.

وقالت تحقيقات الشرطة إن خالد حمدي الفخراني (18 عاما) لقي حتفه بعدما شنق نفسه داخل غرفته.

وأوضحت ياسمين شقيقة المتوفي الثلاثاء عبر "فيسبوك" أن انتحار شقيقها متعلق باللعبة التي تستهدف المراهقين.

وكانت اللعبة التي يعتقد أنها بدأ تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي في 2016 في أنحاء مختلفة من العالم، حصدت ضحايا من المراهقين في دول عدة بالعالم العربي من بينها الكويت والجزائر والسعودية والمغرب ومصر، حسب تقارير إعلامية.

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وتدخل اللعبة المستخدمين في سلسلة من المهام والتحديات تنتهي بطلب القتل أو الانتحار.