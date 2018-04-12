بولتون يلتقي مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي

توجه مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي شونغ أوي يونغ إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي المعين حديثا جون بولتون، حسب ما قال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية للصحافيين.

وعاد شونغ الذي سلم الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعقد قمة، إلى العاصمة الأميركية الأربعاء في زيارة لم تعلن مسبقا، في وقت تعد الدولتان الحليفتان لقمتيهما المقبلتين مع الزعيم الكوري الشمالي.

وسيلتقي شونغ مع بولتن الخميس، حسب ما أفاد المسؤول الكوري الجنوبي الذي أضاف أن اللقاء يهدف إلى "تنسيق وجهات النظر قبل القمتين بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وستنعقد القمة الكورية النادرة بعد أسبوعين، فيما يتوقع أن تجري القمة بين ترامب وكيم في آيار/مايو أو حزيران/يونيو.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن سفارة سول في واشنطن ووزارة الخارجية الأميركية وافقتا على إقامة "خط ساخن" تحضيرا للقمتين.