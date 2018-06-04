المرصد: انفجار قرب قاعدة للتحالف الدولي في الرقة

انفجرت عبوة ناسفة الاثنين أثناء مرور عربة عسكرية قرب قاعدة يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة الرقة في شمال سورية، ما أودى بمقاتل لم يعرف ما إذا كان محليا أو أجنبيا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحسب المرصد، فإن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق بين بلدة عين عيسى في شمال الرقة وقاعدة اللواء 93 العسكرية التي يتواجد فيها جنود أميركيون وفرنسيون ومقاتلون أكراد.

ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسية العسكري الذي قتل في الانفجار، وما إذا كان من قوات التحالف الدولي أو من قوات سورية الديموقراطية (قسد).

وكانت القاعدة العسكرية المعنية تابعة لقوات النظام السوري، قبل أن يسيطر عليها تنظيم داعش ثم قسد العام الماضي.

ويدعم التحالف الدولي قسد التي طردت التنظيم المتطرف من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سورية، بينها مدينة الرقة التي شكلت لسنوات معقل داعش الأبرز في المنطقة.