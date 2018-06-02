بطل في السينما وفي الواقع أيضا

أصبح الممثل البريطاني بنديكت كومبرباتش بطلا في العالم الواقعي بعد أن أبعد أربعة لصوص هاجموا دراجا في العاصمة لندن في حادثة تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويشتهر كومبرباتش بتجسيد شخصية شارلوك هولمز في مسلسل بريطاني وبشخصية البطل الخارق دكتور سترينج في أفلام مارفل السينمائية.

وذكرت صحيفة ذا صن أن كومبرباتش (41 عاما) قفز من سيارة الأجرة التي كان يستقلها وركض لمساعدة الرجل الذي يعمل في توصيل الوجبات إلى المنازل بعد أن أحاط به اللصوص.

وقال مانويل دياس سائق "أوبر" الذي كان يقل كومبرباتش للصحيفة "الدراج كان محظوظا فبنديكت بطل خارق. كان شجاعا وناكرا للذات. لو لم يتدخل لكان الرجل تعرض لإصابة خطيرة".

وقال دياس إن الممثل ركض نحو المهاجمين وجذبهم بعيدا وهو يصرخ "أتركوه وشأنه" قبل أن يفروا.

وقالت شرطة لندن في بيان: "أحد المهاجمين حاول انتزاع دراجة الضحية. تلقى لكمة في الوجه وضربة على الرأس وضربة أخرى بخوذته".

المصدر: رويترز