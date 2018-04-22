مصرع معتمرين بريطانيين في السعودية

لقي أربعة معتمرين بريطانيين مصرعهم وأصيب 12 آخرون في السعودية جراء اصطدام حافلتهم بصهريج لنقل الوقود، حسب ما أعلن مسؤولون الأحد.

ووقع الحادث السبت قرب بلدة الخلاص السعودية بينما كان البريطانيون في طريقهم إلى مكة لأداء العمرة.

وأعلنت السفارة البريطانية في بيان أن "السفارة السعودية في لندن تعمل مع وزارة الخارجية (البريطانية) على إصدار تأشيرات دخول طارئة فورا لأقارب المعتمرين الأربعة الذين قضوا وكذلك عائلات المعتمرين البريطانيين الـ12 الذين أصيبوا".

ويتوجه سنويا إلى مكة والمدينة ملايين المسلمين لأداء العمرة وفريضة الحج.

وفي كانون الثاني/يناير 2017 قضى ستة بريطانيين بينهم طفل في حادث سير في السعودية أثناء توجههم إلى المدينة المنورة.