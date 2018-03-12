الأمم المتحدة: بورما تمارس سياسة التجويع ضد الروهينغا

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بورما يانغي لي الإثنين إن الحكومة البورمية تمارس سياسة تجويع لإجبار من تبقى من السكان من مسلمي الروهينغا على الخروج.

وأضافت لي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف أن الممارسات ضد أقلية الروهينغا "تحمل سمات الإبادة الجماعية"، داعية المجلس إلى إنشاء كيان في بنغلادش المجاورة، التي فر إليها أكثر من 650 ألفا من الروهينغا، لجمع الأدلة من أجل محاكمات محتملة.

وتابعت أن العنف في ولاية راخين، التي تقطنها الأقلية المسلمة، غطى على كل الأحداث الأخرى في بورما في السنوات القليلة الماضية حيث تقاتل الحكومة أيضا متمردين في ولايات شان وكايين وكاتشين.

وقال رئيس مهمة تقصي الحقائق بشأن بورما مرزوقي داروسمان إن فريقه تلقى سيلا من الاتهامات ضد قوات الأمن في راخين وكاشين وشان ومناطق أخرى.

وأضاف أن "كل المعلومات التي جمعتها مهمة تقصي الحقائق حتى الآن تشير إلى عنف مفرط للغاية بما في ذلك ضد النساء".