Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

أحياء في القاهرة بلا مياه

جانب من مدينة القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الجمعة أنه سيتم قطع المياه عن ست مناطق في شبرا شمالي العاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان أن المناطق المعنية تشمل كلا من أرض جاربديان، ومساكن أسكو، وشارع سعد سليم، فضلا عن مساكن محيي القبلية والبحرية، وشارع معمل الألبان.

وسيتم قطع المياه اعتبارا من الساعة الـ10 صباحا السبت وحتى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأحد.

وعزت الشركة القرار إلى قيام جهاز تعمير القاهرة بتحويل مسار خط مياه يتعارض مع أعمال استكمال تنفيذ كوبري محور روض الفرج، داعية المواطنين والمرافق الحيوية في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ تدابير لتلبية احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت الشركة من جهة أخرى أنها اتخذت إجراءات لمواكبة انقطاع المياه بينها توفير سيارات مياه متحركة وخط اتصال لمساعدة المواطنين عند الحاجة.

Back to top
XS
SM
MD
LG