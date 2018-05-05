بيانات: كاليفورنيا خامس أكبر اقتصاد في العالم

أظهرت بيانات فدرالية أن اقتصاد ولاية كاليفورنيا تفوق على اقتصاد المملكة المتحدة لتصبح الولاية الأميركية خامس أقوى اقتصاد في العالم.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا بمقدار 127 مليار دولار من 2016 إلى 2017، متجاوزا 2.7 تريليون دولار، حسب البيانات الحكومية، في حين تراجع الاقتصاد البريطاني خلال تلك الفترة بشكل طفيف، عندما تم قياسه بالدولار الأميركي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقلبات أسعار الصرف.

وتظهر البيانات الحجم الضخم لاقتصاد الولاية التي يقطنها حوالي 40 مليون نسمة، وتعكس أيضا تحولا كبيرا في اقتصادها منذ فترة الركود الكبير.

وساهمت قطاعات الخدمات المالية والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع في ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي للولاية.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، كانت كاليفورنيا أكبر خامس اقتصاد عالمي في 2002 قبل أن تتراجع عدة مراكز خلال السنوات التالية، لكن اقتصادها أضاف منذ عام 2012 حوالي 2 مليون وظيفة جديدة وزاد إنتاجها المحلي الإجمالي بمقدار 700 مليار دولار.

وتأتي كاليفورنيا خامسا بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.

ورغم أن عدد سكان الولاية يمثل 12 في المئة من العدد الإجمالي لسكان البلاد، لكن كاليفورنيا ساهمت بحوالي 16 في المئة في نمو الوظائف بالبلاد في الفترة من 2012 إلى 2017 ، وزادت مساهماتها في الاقتصاد القومي من 12.8 في المئة إلى 14.2 في المئة خلال تلك الفترة.