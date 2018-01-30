مقتل ثلاثة بتحطم مروحية في كاليفورنيا

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في تحطم مروحية صغيرة اصطدمت بمنزل قرب مطار محلي بمدينة "نيوبورت بيتش" جنوب الولاية بعد ظهر الثلاثاء.​

Update: 5 persons involved, 4 in helicopter and one bystander on the ground. Confirmed 3 fatalities. — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) January 30, 2018

وأفاد مسؤول في قسم الإطفاء في المدينة بأن من غير المعروف ما إذا كان القتلى الثلاثة من ركاب المروحية.

وقال شاهد عيان إنه رأى الطيار مصابا و ممددا فوق العشب ورأى ثلاثة أشخاص آخرين بين حطام الطائرة.

هذا ولم تندلع النيران في المروحية ولم يتضح ما إذا كان أحد متواجدا داخل المنزل.

إدارة الطيران الفيدرالية قالت بدورها إن المروحية أقلعت من مطار يبعد نحو ميل واحد فقط عن موقع الحادث.

المصدر: أسوشييتد برس