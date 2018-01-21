كاليفورنيا.. إعادة فتح طريق سريع بعد انحسار السيول

أعيد الأحد افتتاح الطريق الساحلي السريع US 101 جنوب كاليفورنيا بعد نحو أسبوعين من إيقافه بعد انزلاقات طينية أودت بعشرات في مقاطعة سانتا باربرا، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل بالولاية جيم شيفرز أن الحركة المرورية عادت للطريق السريع منذ ظهر الأحد.

وعملت عدة فرق إصلاح على مدار الساعة في الأيام الماضية لتجفيف المناطق الغارقة من الطريق وإصلاح الحواجز والإشارات.

وأدى هطول أمطار غزيرة الثلاثاء بعد 10 أشهر من الجفاف إلى تشكيل سيول موحلة انهمرت من التلال واجتاحت منطقة سانتا باربرا، مخلفة 21 قتيلا وأضرارا في مئات المنازل وأدت إلى إغلاق العديد من المحاور الرئيسية.