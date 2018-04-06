كاليفورنيا.. مقترح بشأن السيارات ذاتية القيادة

اقترحت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا السماح لشركات تشغيل السيارات ذاتية القيادة بنقل الركاب من دون وجود سائق احتياطي داخل السيارة.

ومن المقرر التصويت على هذا المقترح في اجتماع للجنة الشهر المقبل.

وقالت وكالة رويترز إن المقترح سيمهد الطريق للشركات المشغلة بإجراء المزيد من التجارب على هذه السيارات ومساعدة الركاب على التعرف عليها.

وكانت إدارة المرور بكاليفورنيا قد سمحت بتجربة السيارات ذاتية القيادة من دون الحاجة إلى وجود سائق، ودخل القرار حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وقالت لجنة المرافق إن مقترحها يكمل قرار إدارة المرور ويضيف المزيد من إجراءات حماية الركاب.

وتقترح اللجنة فرض حصول الشركة المشغلة على رخصة تجربة سيارات ذاتية القيادة لمدة 90 يوما على الأقل قبل السماح لها بتوصيل ركاب، وأن ترسل الشركات تقارير منتظمة للجهات المنظمة عن عدد الأميال التي قطعتها سياراتها والرحلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا المقترح في أعقاب جدل بشأن وسائل المواصلات هذه إثر وفاة سيدة في ولاية أريزونا صدمتها سيارة من هذا النوع بينما كان سائق في داخلها.