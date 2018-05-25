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جرحى في انفجار عبوة ناسفة في مطعم بكندا

الشرطة الكندية في موقع الانفجار

أعلنت الشرطة الكندية أن "عبوة ناسفة بدائية الصنع" انفجرت في مطعم بمركز تجاري في ضاحية ميسيسوغا قرب تورنتو الكندية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا.

وفجر شخصان العبوة الناسفة ولاذا بالفرار، حسب شركة منطقة بيل.

وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى في حين عانى الضحايا الـ12 الآخرون من إصابات طفيفة وسطحية.

ووقع الانفجار بعد العاشرة والنصف مساء يوم الخميس، ولا تزال الساحة التي يقع فيها المطعم مغلقة.

ونشرت شرطة منطقة بيل صورة للمشتبه بهما وذكرت أوصافهما وطلبت من الجمهور المساعدة في تحديد هويتهما.

وميسيسوغا هي سادس أكبر مدينة كندية وتقع على مسافة 32 كيلومترا من مدينة تورنتو.

ويأتي الحادث بعد شهر من واقعة دهس حشد في تورونتو بسيارة، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

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