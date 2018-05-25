جرحى في انفجار عبوة ناسفة في مطعم بكندا

أعلنت الشرطة الكندية أن "عبوة ناسفة بدائية الصنع" انفجرت في مطعم بمركز تجاري في ضاحية ميسيسوغا قرب تورنتو الكندية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا.

وفجر شخصان العبوة الناسفة ولاذا بالفرار، حسب شركة منطقة بيل.

وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى في حين عانى الضحايا الـ12 الآخرون من إصابات طفيفة وسطحية.

ووقع الانفجار بعد العاشرة والنصف مساء يوم الخميس، ولا تزال الساحة التي يقع فيها المطعم مغلقة.

ونشرت شرطة منطقة بيل صورة للمشتبه بهما وذكرت أوصافهما وطلبت من الجمهور المساعدة في تحديد هويتهما.

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2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6 — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018

وميسيسوغا هي سادس أكبر مدينة كندية وتقع على مسافة 32 كيلومترا من مدينة تورنتو.

ويأتي الحادث بعد شهر من واقعة دهس حشد في تورونتو بسيارة، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.