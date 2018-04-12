بالفيديو.. رد فعل مخرجة لبنانية اختير فلمها لمهرجان كان

فرحة عارمة اجتاحت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بعد تلقيها خبر اختيار فلمها "كفر ناحوم" للمنافسة بين 18 فيلما للدورة 71 من مهرجان كان السينمائي التي تنطلق في الثامن من أيار/مايو المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت الخميس اختيار الفلم في المسابقة الرسمية، ونادين هي واحدة من بين ثلاث مخرجات للأفلام المرشحة.

ونشرت المخرجة مقطع فيديو لها بعد تلقيها الخبر يظهر فرحتها العارمة بأن مجهودها ومجهود فريق العمل كلل بالنجاح، وكتبت على حسابها في موقع فيسبوك: "بعد ستة أشهر من التصوير وعام ونصف العام من المونتاج، يحدث هذا":

ويحكي الفلم قصة طفل يعيش في قرية صغيرة ويتمرد على الواقع الذي يعيشه فيرفع دعوى قضائية ضد والديه.

يذكر أن لبكي قد حصلت على جوائز في السنوات الماضية عن فلميها "سكر بنات" و"هلأ لوين؟".

ويشارك في مسابقة المهرجان الرسمية أيضا الفلم المصري "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي، ويحكي قصة شخص مريض بمرض الجذام يغادر مكانا مخصصا للمصابين بهذا المرض، من أجل العودة لأسرته.

وفي مسابقة "نظرة ما" يشارك الفلم المغربي "صوفيا" للمخرجة مريم بن مبارك، وفلم "قماشتي المفضلة" للمخرجة السورية غايا جيجي.