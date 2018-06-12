اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. الأرقام في تصاعد

يوافق الثلاثاء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وتسلط المناسبة الضوء هذا العام على الحاجة لجهود دولية لتحسين صحة وسلامة العاملين الصغار والقضاء على عمل الأطفال في ظروف خطيرة.

وبحسب الأمم المتحدة فإن ما يزيد عن 280 مليون طفل ما بين الخامسة والـ17 من العمر منخرطون في سوق العمل حول العالم.

أكثر من 152 مليونا منهم ضحايا لعمالة الأطفال التي تتراوح بين العمل القسري والعبودية والدعارة أو النشاطات غير المشروعة.

ويؤدي 85 مليونا من هؤلاء الأطفال أعمالا في بيئات خطيرة من شأنها أن تؤدي على الأرجح إلى إصابات وأذى جسدي أو نفسي، فيما تقدر منظمة العمل الدولية أن 22 ألف طفل يلقون مصرعهم خلال العمل كل عام.

ويشكل البنون 58 في المئة من الأطفال في سوق العمل، 62 في المئة منهم يعملون في ظروف خطيرة.

وتعتبر منظمة العمل الدولية أن العمالة في صفوف البنات قد تكون شائعة على غرار نسبتها بين البنين، لكن لا يتم الإبلاغ عنها مثل في حال عمل الصغيرات كخادمات في المنازل.

وبحسب المنظمات الدولية فإن الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر هم اللاجئون إضافة إلى أولئك المنتمين إلى أقليات تتعرض للاضطهاد والتمييز.

الحاجة للعمل تترك هذه الفئة من الأطفال بعيدين عن مقاعد الدراسة حيث مكانهم المفترض، ما يجعل عتقهم من دوامة الفقر وحصولهم على وظيفة تضمن لهم العيش الكريم مستقبلا، ضربا من الخيال.

الأطفال في سوق العمل واقع مئات الآلاف وربما الملايين في الدول العربية.

وفي ما يلي تقارير من العراق والسودان والأردن ومصر من مراسلي "راديو سوا":

العراق

يتجه آلاف الأطفال لمزاولة أعمال شاقة في الورش الصناعية والمصانع بهدف تأمين أبسط مقومات العيش لعائلاتهم في ظل غياب القوانين التي تمنع عمالتهم.

بعيدا عن مقاعد الدراسة يعمل عبد الله ذو العشر سنوات ثماني ساعات يوميا في منطقة الشيخ عمر الصناعية وسط بغداد مقابل 50 دولارا في الأسبوع لتأمين لقمة العيش لعائلته المكونة من سبعة أفراد بعد غياب والده عنها.

ويتمنى أحمد البالغ من العمر 12 سنة، والذي يعمل صانعا في إحدى ورش الخراطة في منطقة كسرة وعطش شرقي العاصمة، العودة إلى الدراسة لكن العوز يمنعه من تحقيق ذلك.

وبحسب آخر إحصاءات وزارة التخطيط فإن عمالة الأطفال في البلاد بلغت 4.9 في المئة للفئات العمرية ما بين الخامسة والـ17 من العمر، وتزداد لدى العائلات التي ترزح تحت خط الفقر حيث يقبع ثلث العراقيين.

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السودان

تزداد نسبة عمالة الأطفال بشكل ملحوظ بسبب نزوح الكثير من الأسر من مناطق النزاعات والحروب إلى المناطق الحضرية في ظل جهود حكومية ضعيفة لاستيعاب النازحين وأطفالهم الذين يضطرون إلى أداء أعمال هامشيه.

وتتمركز عمالة الأطفال في السودان في مناطق الأسواق في بيع الأكياس والمناديل إضافة لاستخدامهم عربة تعمل بالدفع لحمل البضائع الخفيفة تسمى الدرداقه.



وكشفت دراسة سابقه صادرة عن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال الذين أكملوا الدراسة الابتدائية في ولاية الخرطوم بلغت 72 في المئة فقط مع تدني النسبة في بقية ولايات السودان، إضافة لارتفاع نسبة عمالة الأطفال بنسبة 90 في المئة ما أدى إلي إقامة ندوة لعدد من المهتمين بالطفولة تحت عنوان "عمالة الأطفال الأسباب والحلول" طالب فيها خبراء وناشطون الحكومة بضرورة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتوصيات الملحقة بها لحماية الأطفال.

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الأردن

يقدر عدد الأطفال في سوق العمل بحوالي 70 ألفا، ودعا مختصون للتصدي للمشكلة بتفعيل سياسات مكافحة الفقر وتطوير شبكة للحماية الاجتماعية لحماية مستقبل الأطفال الذين يشكلون حوالي 40 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.

فقر الأسرة يعد العامل الرئيسي الذي يدفع الأطفال للعمل بنسبة تقارب 70 في المئة من الحالات، وفق المساعد السابق لأمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة.



وتشمل عمالة الأطفال في الأردن حوالي 40 ألف طفل يعملون في مهن خطرة وهي الأعمال التي تتضمن استخدام آلات ومعدات خطرة أو تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا أو تتم في ظروف صعبة قد تؤدي إلى الوفاة، وفق مسؤولة مشروع مكافحة عمل الطفل في منظمة العمل الدولية نهاية دبدوب.

وأوضحت دبدوب أن اللجوء السوري أثر بشكل غير مباشر على مشكلة عمل الأطفال في المملكة، إذ إن الأطفال الأردنيين يشكلون حوالي 80 في المئة من الأطفال العاملين، بينما يصل عدد الأطفال السوريين في سوق العمل إلى أكثر من 12 ألف طفل.

أما معدل الأجور الشهري للأطفال الأردنيين العاملين فيبلغ نحو 200 دولار، بينما ينخفض إلى 180 دولارا للأطفال السوريين، وفق دراسة وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 300 دولار.

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مصر

وضع الأطفال في مصر من سيئ إلى أسوأ وأعدادهم في سوق العمل في تزايد مستمر، وفق المديرة التنفيذية للائتلاف المصري لحقوق الطفل سمر يوسف.

وأشار الائتلاف إلى أن الأطفال دون سن الـ15 يعملون في الورش والمحاجر والمدابغ في صناعات وأعمال مدمرة لصحتهم ومخالفة للقانون.

وتشير آخر الإحصاءات الرسمية لعمالة الأطفال في مصر إلى وجود 1.5 مليون طفل عامل، فيما رجحت بعض المراكز البحثية في البلاد ارتفاع الرقم إلى 207 مليون طفل عامل في الوقت الراهن.