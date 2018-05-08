'تعريب التعليم" في مصر.. هل انتهى عهد المدارس التجريبية؟

استيقظ أولياء أمور الطلاب في مصر على منشور لوزير التربية والتعليم طارق شوقي على صفحته على فيسبوك الثلاثاء يتراجع فيه عن قراره فيما يتعلق بـ"تعريب المناهج".

والمدارس التجريبية في مصر هي حكومية مخصصة للغات، حيث يدرس المقبولون فيها باللغة الإنكليزية، لكن قرارا جديدا لوزير التربية والتعليم يلغي فيه الدراسة باللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، أغضب أولياء الأمور الذين تظاهر بعضهم أمام مقر الوزارة في وسط العاصمة.

هذا المنشور طرح أسئلة كثيرة في خضم نقاش يخوضه ذوي طلبة ما يعرف بالمدارس التجريبية التي تدرس العلوم والرياضيات باللغة الإنكليزية، بعد نية الوزارة دمج هذه المدارس في نظام تعليم حكومي موحد يعتمد العربية لغة تدريس.

ويبلغ عدد المدارس التجريبية في مصر 851 مدرسة في مصر ضمن أكثر من 50 ألف مدرسة حكومية.

المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري أوضح لـ"موقع الحرة" ما قصده الوزير في منشوره بـ"نظام التعليم الجديد"، قائلا إن "نظاما جديدا سيطبق العام الدراسي القادم على كل المدارس الحكومية التي تدرس باللغة العربية والمدارس اليابانية "الجديدة" التي تمثل 86 في المئة من مدارس مصر".

والنظام الجديد بحسب خيري يعد "تغييرا جذريا للمناهج حيث سيدرس الطلاب في المرحلة الابتدائية أربع مواد هي اللغة الإنكليزية والتربية الدينية والتربية الرياضية ومادة متعددة التخصصات تشمل اللغة العربية والدراسات والرياضيات والعلوم، بحيث تشجع هذه المناهج الطلاب على الفهم والابتكار والابتعاد تماما عن الحشو والحفظ".

هل سيلغي "تعريب المناهج" المدراس التجريبية في مصر؟

"تأخرت في التقديم لابني سنتين عن المدارس الحكومية العادية حتى يحصل على قبول في المدرسة التجريبية، والآن الوزارة تريد إلغاء هذه المدارس، وبعد أن درس لثلاث سنوات باللغة الإنكليزية يريدون أن يدرس باللغة العربية.. كيف؟"

شكوى عبرت عنها المصرية أم محمد التي تحدثت لـ"موقع الحرة" عن ابنها الذي يكبر أقرانه من الطلاب عمرا ممن هم في نفس المرحلة الدراسية، حيث تختار المدارس التجريبية في قبولها من هم أكبر سنا من المتقدمين، شرط أن يتجاوز الطفل امتحان القبول.

وكان الوزير قد قال في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي: "لا توجد أي دولة في العالم تدرس بدون لغتها، والوجاهة الاجتماعية هي أن يتقن الطالب العربية، وليست الإنكليزية". مؤكدا أن التعليم الحكومي في مصر سيكون "بلغة الدولة".

ولم ينف خيري أو يؤكد لـ"موقع الحرة" إن كانت المدارس التجريبية ستتغير أو تلغى، قائلا إن "النظام الجديد سيتم تجربته العام الدراسي القادم 2018/2019 على أن يتم تقييمه ليشمل كل مدارس مصر خلال العام الدراسي بعد القادم إذا كانت النتيجة إيجابية".

علي: أولادنا أصبحوا حقل تجارب

يدافع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فايز بركات عن إلغاء تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنكليزية للطلاب في المرحلة الابتدائية في المدارس التجريبية، وقال لـ"موقع الحرة" إن "من اسمها يتبين أن المدارس التجريبية كانت عبارة عن تجربة، والتعليم فيها لم يكن جيدا، لأن المدرسين غير أكفاء مئة بالمئة، والناس يدخلون أولادهم المدارس التجريبية للتباهي بأن أولادهم قبلوا في المدارس التجريبية، وأنهم يتعلمون باللغة الإنكليزية".

ويشير إلى أن هذا الأمر يشكل "تكلفة على الدولة من غير فائدة، ولذا سيتم تطبيق نظام تعليمي موحد على كل المدارس.. وستكون أفضل من المدارس الخاصة والدولية".

وأضاف بركات أن خطة "تطوير التعليم" عرضت على صندوق النقد الدولي ووافق عليها، مشيرا إلى أنه "لا رجعة في تطبيقها".

في المقابل يقول علي، وهو أب لثلاثة أبناء: " أولادي في المدارس التجريبية وابنتي ستدخل رياض الأطفال فيها العام الدراسي القادم.. ولا أعلم أي نظام سيطبق عليها لأن الكلام متضارب تماما، و"محدش فاهم حاجه".. أنا الآن حائر، أولادنا أصبحوا حقل تجارب".

وكانت وزارة التربية والتعليم قد غيرت نظام التعليم، مثل عدد سنوات المرحلة الابتدائية التي تغيرت بين ست سنوات فخمس سنوات، ثم أعيدت لتصبح ست سنوات ثانية.

وكان الوزير قد عزا القرار إلى تحسين اللغة الأم (العربية). مبينا أنه لا يسري على المدارس الخاصة للغات أو المدارس الدولية.

أما أولياء الأمور فيعتقدون أن القرار يخدم رجال الأعمال فقط ممن يملكون مدارس خاصة.

وتقول أم محمد التي تسعى أن يتعلم أولادها اللغة الإنكليزية، "لا أستطيع تحمل تكاليف المدارس الخاصة".