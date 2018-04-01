مركبة فضائية ترتطم بالأرض بعد ساعات.. لكن أين؟

قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ-1" يتوقع أن تسقط على الأرض بحلول ليل الأحد أو خلال وقت مبكر من الاثنين.

ويتوقع أن تدخل المركبة المجال الجوي للأرض بحلول الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش.

ووفقا للوكالة، فإن المحطة التي تزن ثمانية أطنان ونصف الطن قد تسقط في مكان ما بين 43 درجة شمالا، و43 درجة جنوبا، وهو نطاق يغطي معظم الولايات المتحدة والصين وإفريقيا وجنوب أوروبا وأستراليا وأميركا الجنوبية.

وستكون روسيا كندا وشمال أوروبا خارج نطاق سقوط المحطة التي ستعود إلى الأرض على شكل حطام.

ومن المتوقع أن يحترق الجزء الأكبر من هيكل المحطة عند دخولها الغلاف الجوي بسبب الاحتكاك، لكن يمكن أن تسقط بعض القطع الصغيرة التي تقدر بـ 10 في المئة من وزن المحطة على سطح الأرض.