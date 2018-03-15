تكلفة العيش.. عاصمتان عربيتان من بين الأرخص في العالم

عشر مدن، تتصدرها سنغافورة، وضعها تقرير وحدة المعلومات التابعة لمجلة "إيكونومست" الاقتصادية على رأس قائمة المدن الأغلى في المعيشة بالعالم في 2018.

Singapore is ranked the most expensive city in the world for 5th straight year. Top 10 mostly comprised of cities in Asia and Europe. No US cities in the top ten. https://t.co/FekLflk45J pic.twitter.com/wzmwma1seG — Joseph Lake (@EconomistLake) March 15, 2018

ولم تتواجد المدن العربية في قائمة الأغلى، إلا أن عاصمتين عربيتين احتلتا مركزين ضمن المدن العشر الأرخص للعيش بها حول العالم.

تقرير "إيكونومست" صنف المدن حسب أسعار 150 سلعة وخدمة في 133 مدينة حول العالم من بينها الخبز والسجائر والوقود.

ووفق التقرير فإن العاصمة السورية دمشق هي المدينة الأرخص للعيش في العالم حيث تحتل المركز 133 على قائمة كلفة المعيشة. وحلت العاصمة الجزائرية، الجزائر في المرتبة 127 بالتساوي مع كراتشي الباكستانية.

ويقول التقرير إن سكان دمشق قد لا يشعرون برخص الأسعار في ظل تضخم وصل إلى 27 في المئة في 2017، إلا أن ارتفاع الأسعار محليا "لم يعادل التراجع شبه المتنظم لقيمة الليرة السورية منذ اندلاع الحرب في 2011".

وتعيش سورية منذ نحو سبع سنوات على وقع نزاع مسلح بين فصائل معارضة والقوات الحكومية إضافة إلى تدخل عدد من القوى الإقليمية والعالمية في الصراع الذي يخلف أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم في السنوات الأخيرة، حسب الأمم المتحدة.